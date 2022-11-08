Белорусские сигареты везли в Россию под видом автомобильных фильтров 8.11.2022, 20:32

Фотофакт.

Российские таможенники в очередной раз пресекли ввоз беларусских сигарет в Россию.

В Смоленской области мобильная группа таможни остановила грузовик, который по документам вез фильтры для грузовых автомобилей из Беларуси в город Сафоново (РФ).

Таможенники досмотрели груз и вместо фильтров обнаружили в коробках белорусские сигареты. Документов на них не было. Было изъято 104 пачки сигарет на сумму 11,6 млн российских рублей (19 тысяч долларов), сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

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