Ольга Николайчик: Вернусь в Беларусь на танках НАТО 6 8.11.2022, 20:38

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Ольга Николайчик

Фото: Charter97.org

Нам нужно вытаскивать общество из концлагеря.

Белорусская режиссер выходила на акции, сидела десятки раз, и сейчас она в Бельгии, но готовится к войне. Подробно в программе «Беларусский мир».

Судьба режиссера Ольги Николайчик была определена с того момента, как она помогла спродюсировать фильм Юрия Хащеватского «Обыкновенный президент». А в 2020 году, незадолго до выборов, она была арестована и попала в карцер.

Во время протестов ее преследовали, и она со своими собаками сменила девять квартир, а позже уехала. Несколько месяцев назад друзья помогли Ольге вместе с животными перебраться в Бельгию. Сейчас она живет в Антверпене в лагере для беженцев, а собак приютил друг в своем гараже.

«В любом случае я не собираюсь оставаться. Как только Путин с Лукашенко в ад отправятся, я смогу вернуться в страну – не в тюрьму, а хотя бы на войну, на танках НАТО. Я собираюсь вернуться домой, я собираюсь собрать стол в своем доме, я собираюсь много работать, чтобы моя страна лишилась этой темноты, которую насадили. Нам нужно вытаскивать наше общество из концлагеря».

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