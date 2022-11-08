В России из-за санкций закрылся крематорий, который позиционировали как «прорывной» проект

В России из-за санкций закрылся крематорий, который позиционировали как «прорывной» проект6
- 8.11.2022, 20:49
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Из строя вышла печь.
В российском городе Воронеж в связи с антироссийскими санкциями закрыли крематорий, который работал в городском похоронном бюро. Об этом 8 ноября сообщило в Telegrаm местное издание «7×7».
Журналисты рассказали, что у крематория спустя менее чем три года после открытия сломалась произведенная в Чехии печь, но «детали для нее невозможно закупить из-за санкций».
«7х7» в Воронежском похоронном бюро объяснили, что высокотехнологическую печь пытаются починить «местные специалисты и представители чешской компании», но сроки ремонта спрогнозировать невозможно.
В сентябре 2020 года, вскоре после открытия крематория, издание «Медуза» называло его «прорывным и очень важным для российской архитектуры проектом» и на тот момент «единственным траурным зданием в России, построенным в соответствии с принципами современной архитектуры».