В Беларуси собираются отменить возможность обучения на языках нацменьшинств 6 8.11.2022, 21:12

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Ранее режим закрыл литовские и польские школы в нашей стране.

«Палата представителей» готовится принять в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам образования», документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Кроме прочего, поправки затронут и языковые вопросы.

Среди прочего предлагается изменить статьи 21 и 22, где говорится о языках обучения в школах, вузах и других учреждениях образования. Жители Беларуси по закону будут иметь право на обучение как на русском, так и на белорусском языках, но вместо нынешней формулировки «на белорусском или русском языках» в законе будет написано «на белорусском и (или) русском языках».

Также из статьи 21 убирается фраза: «Право на воспитание и получение образования на родном языке имеют и лица других национальностей, живущих в республике».

В статье 22 будет теперь написано, что в детских садах и школах обучение может быть на иностранном языке по согласованию с Министерством образования и «при наличии условий». В прежней версии закона говорилось, что по желанию учеников и родителей (законных представителей), по решению местных властей и при согласовании с Минобразования могут создаваться классы или школы с обучением на языках нацменьшинств.

Если закон будет принят, нововведения вступят в силу после официального опубликования. Правда, в ситуации с образованием на языках национальных меньшинств они ничего особо не поменяют, так как с этого года 2 польские и 2 литовские школы, существовавшие в Беларуси до сих пор, де факто ликвидированы и так — с этого года языковой режим в них директивно изменен без учета мнений учеников и их родителей.

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