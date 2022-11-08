Футболист «Реала» во время матча попал мячом на балкон жилого дома
- 8.11.2022, 21:17
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Видеофакт.
Во время матча 13-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» случился курьезный эпизод.
В конце матча во время розыгрыша углового уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде нанес настолько сильный удар, что мяч вылетел за пределы стадиона и приземлился на балконе жилого дома, который находится рядом с ареной.
Один из болельщиков, наблюдавший за игрой с балкона, уже выставил мяч на продажу и просит за него 200 евро.
«Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать», – написал владелец мяча.
GGOOOL VALVERRRDE pic.twitter.com/kswpZvCUod— Goal Digger (@GoalDiggerFCB) November 7, 2022