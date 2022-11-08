закрыть
8 ноября 2022, вторник, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Футболист «Реала» во время матча попал мячом на балкон жилого дома

  • 8.11.2022, 21:17
  • 1,976
Футболист «Реала» во время матча попал мячом на балкон жилого дома

Видеофакт.

Во время матча 13-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» случился курьезный эпизод.

В конце матча во время розыгрыша углового уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде нанес настолько сильный удар, что мяч вылетел за пределы стадиона и приземлился на балконе жилого дома, который находится рядом с ареной.

Один из болельщиков, наблюдавший за игрой с балкона, уже выставил мяч на продажу и просит за него 200 евро.

«Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать», – написал владелец мяча.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко