Футболист «Реала» во время матча попал мячом на балкон жилого дома 8.11.2022, 21:17

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Видеофакт.

Во время матча 13-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» случился курьезный эпизод.

В конце матча во время розыгрыша углового уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде нанес настолько сильный удар, что мяч вылетел за пределы стадиона и приземлился на балконе жилого дома, который находится рядом с ареной.

Один из болельщиков, наблюдавший за игрой с балкона, уже выставил мяч на продажу и просит за него 200 евро.

«Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать», – написал владелец мяча.

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