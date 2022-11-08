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Италия готовится предоставить Украине системы ПВО

  • 8.11.2022, 21:25
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Италия готовится предоставить Украине системы ПВО

Речь идет о SAMP/T и Aspide.

Итальянское правительство готовится к предоставлению нового пакета военной помощи Украине, который будет включать и системы противовоздушной обороны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правящей коалиции, решившего сохранить анонимность.

По словам чиновника, Рим готов отправить нашему государству разнообразные типы средств ПВО. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности – SAMP/T, разработанных Италией и Францией, и итальянских Aspide. Кроме этого, Украина может получить переносные ЗРК Stinger.

В то же время, пока не ясно, сколько единиц такого вооружения Италия может передать нашему государству. Представитель правительства также не назвал сроки поставки этих комплексов.

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