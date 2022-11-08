В Солигорском районе застрелили мужчину

В Солигорском районе застрелили мужчину2
- 8.11.2022, 21:33
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Происшествие произошло в агрогородке Зажевичи.
Жители агрогородка Зажевичи услышали выстрелы и вызвали милицию. В одном из домов нашли тело погибшего мужчины, подозреваемого задержали «по горячим следам», сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщение о стрельбе в агрогородке Зажевичи Солигорского района поступило в милицию 8 ноября около 16.30. Прибывшие на место вызова силовики задержали 45-летнего местного жителя, который пытался скрыться.
«В одном из домов агрогородка обнаружено тело 49-летнего жителя Гомельской области и карабин», — говорится в сообщении милиции.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативники, следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.