В Солигорском районе застрелили мужчину 2 8.11.2022, 21:33

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Происшествие произошло в агрогородке Зажевичи.

Жители агрогородка Зажевичи услышали выстрелы и вызвали милицию. В одном из домов нашли тело погибшего мужчины, подозреваемого задержали «по горячим следам», сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщение о стрельбе в агрогородке Зажевичи Солигорского района поступило в милицию 8 ноября около 16.30. Прибывшие на место вызова силовики задержали 45-летнего местного жителя, который пытался скрыться.

«В одном из домов агрогородка обнаружено тело 49-летнего жителя Гомельской области и карабин», — говорится в сообщении милиции.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники, следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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