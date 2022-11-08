В России упал вертолет Ми-2

В России упал вертолет Ми-22
- 8.11.2022, 21:50
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ЧП произошло в Костромской области.
В России 8 ноября разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщило пропагандистское агентство «РИА Новости».
«Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти региона.
Агентство при этом не пишет, что вертолет упал, а называет это «аварийной» и «жесткой» посадкой.
Пропагандисты также опубликовали фото упавшего вертолета.
Губернатор региона Сергей Ситников в Telegram сообщил, что вертолет совершал санитарный рейс из Шарьи в Кострому и не долетел несколько километров до аэродрома «Сокеркино». Он отметил, что четверо человек – пилоты и фельдшеры, – живы, а пациент умер.
«К сожалению, пациент, которого эвакуировали из Шарьи, погиб. Мы не можем сказать причины гибели пациента. Его увозили из Шарьи в тяжелом состоянии инфаркта миокарда», – заявил он.