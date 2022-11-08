закрыть
8 ноября 2022, вторник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины показали последствия очередной попытки прорыва россиян

  • 8.11.2022, 22:03
  • 2,328
Украинские воины показали последствия очередной попытки прорыва россиян

Видеофакт.

109-й отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр дал достойный отпор врагу при попытке прорыва.

Об этом сообщают в 10 ОГШБр.

«Здесь не нужны комментарии и какая-то веселая фоновая музыка. Шутки кончились. Количество ваших трупов будет только расти. Вы так и не поняли куда попали, или просто не хотели. Но тут вы и умрете», - подписали опубликованное видео бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко