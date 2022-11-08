Украинские воины показали последствия очередной попытки прорыва россиян 8.11.2022, 22:03

2,328

Видеофакт.

109-й отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр дал достойный отпор врагу при попытке прорыва.

Об этом сообщают в 10 ОГШБр.

«Здесь не нужны комментарии и какая-то веселая фоновая музыка. Шутки кончились. Количество ваших трупов будет только расти. Вы так и не поняли куда попали, или просто не хотели. Но тут вы и умрете», - подписали опубликованное видео бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».