В ВСУ прокомментировали большие потери оккупантов на востоке Украины 1 8.11.2022, 22:39

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Командование оккупантов на Донбассе не жалеет ни техники, ни людей.

Российские оккупационные войска несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области. Эту информацию 8 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканалом «Рада», подтвердил пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, Донецкая область сейчас является эпицентром войны.

«Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации», – сказал Череватый.

Спикер подчеркнул, что уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века.

«Это ближе к Второй мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тыс. [убитыми] за восемь лет, даже тогда это считалось огромными потерями», – добавил он.

Череватый также подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ возле Павловки под Угледаром.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] как верховный главнокомандующий имеет всю информацию, и то, что он сказал о 155-й бригаде морской пехоты, – это правда, там большие потери, они обратились к губернатору [Приморского края РФ]. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут "офицеры-воспитатели", бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние», – рассказал Череватый.

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