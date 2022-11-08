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Умер основатель и лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

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  • 8.11.2022, 22:57
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Умер основатель и лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти
Дэн Маккаферти

Ему было 76 лет.

Шотландский рок-вокалист, основатель и лидер группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист Пит Эгнью на официальной странице Nazareth группы в Facebook.

«Дэн умер сегодня в 12:40. <...> мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», – написал Эгнью.

Маккаферти создал Nazareth в 1968 году вместе с бас-гитаристом Питом Энгью, гитаристом Мэнни Чарлтоном и барабанщиком Дэрелом Свитом. Рок-группа стала известной по всему миру после выхода альбома Hair of the Dog в 1975 году.

В 2013 году Маккаферти ушел из группы из-за эмфиземы легких. Спустя шесть лет, несмотря на заболевание, он смог выпустить музыкальное видео Tell Me и сольный альбом Last Treatment.

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