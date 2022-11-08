В Сети показали новейший украинский разведывательный беспилотник «Шарк» 1 8.11.2022, 23:03

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Он обладает уникальными способностями.

В Сети показали новейший украинский разведывательный беспилотник «Шарк».

Видео разместила украинская аэрокосмическая компания «Укрспецсистемс» в сети.

Компания-производитель отметила четкость треккинга и отличное качество видео даже в дождливую погоду благодаря качественной камере с тридцатикратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Еще БПЛА имеет зашифрованную связь.

«Что такое хороший беспилотный авиационный комплекс? Это не просто красивый самолет, который долго, далеко и высоко летает, это высокоэффективная и надежная работа всех компонентов комплекса. Если грубо, то это надежная, зашифрованная связь, качественная камера, безотказная катапульта и наземная станция, безошибочная работа программного обеспечения и простота в эксплуатации», - говорится в сообщении.

БПЛА могут применяться для глубинной аэроразведки и корректировки, в частности, такого дальнобойного вооружения как HIMARS.

Известно, что он может зайти в тыл противника до 60 километров и вести наблюдение на расстоянии до 5 километров от объекта.

Ранее Charter97.org сообщал о «белорусском» беспилотнике, который оказался китайским.

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