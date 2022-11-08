В Сети показали новейший украинский разведывательный беспилотник «Шарк»1
- 8.11.2022, 23:03
- 1,688
Он обладает уникальными способностями.
В Сети показали новейший украинский разведывательный беспилотник «Шарк».
Видео разместила украинская аэрокосмическая компания «Укрспецсистемс» в сети.
Компания-производитель отметила четкость треккинга и отличное качество видео даже в дождливую погоду благодаря качественной камере с тридцатикратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Еще БПЛА имеет зашифрованную связь.
«Что такое хороший беспилотный авиационный комплекс? Это не просто красивый самолет, который долго, далеко и высоко летает, это высокоэффективная и надежная работа всех компонентов комплекса. Если грубо, то это надежная, зашифрованная связь, качественная камера, безотказная катапульта и наземная станция, безошибочная работа программного обеспечения и простота в эксплуатации», - говорится в сообщении.
БПЛА могут применяться для глубинной аэроразведки и корректировки, в частности, такого дальнобойного вооружения как HIMARS.
Известно, что он может зайти в тыл противника до 60 километров и вести наблюдение на расстоянии до 5 километров от объекта.
Ранее Charter97.org сообщал о «белорусском» беспилотнике, который оказался китайским.