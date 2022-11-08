WBC исключил белорусских боксеров из своих рейтингов 8.11.2022, 23:11

Такое решение было принято на фоне продолжающейся войны РФ против Украины.

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

Как сообщил журналист Boxing Scene Джейк Донован в Twitter, об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

«Все боксеры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах», - заявил Сулейман

По его словам, такое решение было принято на фоне продолжающейся войны России против Украины.

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