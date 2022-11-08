Стали известны первые результаты экзитполов на выборах в Конгресс США 8.11.2022, 23:15

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Кто получит большинство в Сенате и Палате представителей.

Во вторник, 8 ноября, в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы, по результатам которых будет известно, кто получит большинство в Сенате и Палате представителей. Также сегодня выбирают и губернаторов. Не обошлось без технических проблем – в штате Техас фиксируют сбои в работе регистрационных автоматов.

Об этом сообщает служба новостей CNN.

Как рассказал офицер по связям с общественностью Джеймс Стаффорд, технические проблемы в работе машин для регистрации связаны с их временной синхронизацией. Речь идет о недавнем переходе на зимнее время 6 ноября.

«Некоторые из наших машин для регистрации… не обновлялись автоматически при изменении времени, и в результате соображений безопасности им не разрешалось подключаться к сети, поскольку компьютер обнаружил проблему синхронизации. Им не разрешалось выходить в интернет, поэтому мы не могли регистрировать людей в этих местах», – отметил он.

Проблемы наблюдаются только с машинами для регистрации, планшеты и табуляторы для голосования работают нормально. В частности, проблемными оказались автоматы регистрации на восьми из 42 избирательных участков округа Белл американского штата Техас, однако до открытия избирательных участков. Поэтому избиратели имели возможность перейти голосовать на любой другой избирательный участок своего округа.

При этом представители кибербезопасности США утверждают, что не зафиксировали серьезных хакерских атак с целью срыва промежуточных выборов в Конгресс.

Как сообщили в Министерстве обороны США, 12 штатов задействовали подразделения Нацгвардии по поддержке кибервыборов на местных уровнях и на уровнях штатов.

Между тем, опубликованы результаты первых экзитполов американских выборов. Инфографика доступна на странице InteractivePolls в Twitter. Согласно ей, республиканцы имеют преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей: 54 и 246 мест соответственно. В то время как представители Демократической партии имеют 46 и 189 мест.

Предварительно – под контроль республиканцев перешли американские штаты Аризона, Невада и Джорджия, Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния, а также другие.

По итогам промежуточных выборов станет известно, смогут ли демократы сохранить большинство в парламенте или республиканцы возьмут контроль. Также пока неизвестно, останется ли такой же политика относительно военной помощи Украине в случае изменения большинства в Конгрессе.

Но в Администрации президента уверяют, что результаты выборов не повлияют на дальнейшую поддержку Украины со стороны США, ведь до этого были приняты важные документы.

На данный момент большинство в обеих палатах Конгресса у Демократической партия, представителем которой является президент Джо Байден. По мнению аналитиков, после выборов ситуация может измениться. Говорят об этом и данные экзитполов. По ним видно, что республиканцы побеждают как на выборах в Сенат, так и на выборах в Палату представителей.

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