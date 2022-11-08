«Мы знаем, как это делать» 8.11.2022, 23:24

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В ВСУ рассказали, когда ждать наступления, подобного операциям на харьковском и лиманском направлениях.

Вооруженные силы Украины сейчас изматывают российские войска и наносят им максимальный ущерб, находясь в обороне, и спланируют наступательную операцию, когда увидят признаки того, что враг ослаб. Об этом 8 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканалом «Рада», заявил пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Можно сказать, что сейчас идет позиционная война. Однако мы прибегаем к маневренной обороне, уже не ведем войну XX века – «лава на лаву». Мы максимально используем все [возможности] сейчас», – сказал он.

Спикер пояснил, что украинские защитники, прибегая к маневренной обороне, пытаются максимально снизить военный потенциал врага – то есть ликвидировать или ранить максимальное количество оккупантов, уничтожить максимальное количество их техники.

«Во всех предыдущих операциях у нас успешно это получалось. И сейчас, когда будет пройдена точка бифуркации, когда мы увидим, что враг ослаб на одном из участков, будет спланирована операция по примеру харьковской или лиманской. Мы знаем, как это делать», – сказал Череватый.

При этом он подчеркнул, что операции обязательно будут проведены с учетом всех факторов, чтобы максимально сохранить личный состав ВСУ.

Череватый подчеркнул, что для XXI века потери РФ в войне являются «колоссальными».

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