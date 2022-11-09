Bitcoin обвалился почти на 20% 9.11.2022, 0:14

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Впервые с конца сентября он опустился ниже $19 тысяч.

Во вторник, 8 ноября, обрушился почти на 20%. Впервые с конца сентября он опустился ниже 19 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют показатели криптобиржи Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютам биржи Binance Bitcoin подешевел до 18,4 тысячи долларов. Криптовалюта опускается ниже 19 тысяч долларов за монету впервые с конца сентября.

Bitcoin дешевеет уже третью торговую сессию подряд.

С начала года Bitcoin подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня 46,2 тысячи долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущая цена не поднималась выше 48 тысяч.

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