Во сколько обойдутся новогодние праздники в Беловежской пуще 9.11.2022, 1:36

Уже началось бронирование туристических пакетов на новогодний отдых.

Национальный парк «Беловежская пуща» объявил о начале раннего бронирования туристических пакетов на новогодний отдых. Проживание с питанием, экскурсиями и праздничным банкетом обойдутся гостям в сумму от 1128 до 2221 рубля за двоих, сообщается на сайте Нацпарка.

В турпакетах предлагается отдых с 30 декабря по 2 января, то есть три ночи. Вот что входит в стоимость:

проживание в одной из гостиниц Нацпарка («Жарковщина», гостиничный комплекс «Каменюки» и «Гостиница № 2») с 14.00 первого дня до 11.00 последнего;

трехразовое питание в ресторане «Беловежская пуща» и кафе нацпарка;

банкетный ужин в новогоднюю ночь с музыкально-развлекательной программой;

праздничный обед в кафе поместья Деда Мороза 1 января;

экскурсии: обзорная по пуще, археологический музей, вольеры с животными, музей природы, поместье Деда Мороза.

Можно также посетить бассейн, а за дополнительную плату — баню, сауну, массаж, покататься на лыжах, санках, поиграть в бильярд и так далее.

Во сколько обойдется турпакет?

В гостиничном комплексе «Каменюки» самые дешевые варианты — 941 рубль за гостя в одноместном обычном номере и 1639 за двоих в двухместном. Двухместные люксы, в зависимости от корпуса, стоят от 1915 до 2221 рубля. Можно разместить ребенка 4−18 лет на дополнительном месте, тогда турпакет для него обойдется в 707 рублей.

В «Гостинице № 2» в Каменюках пакет со стандартным номером обойдется на двоих в 1441 рубль, а с люксом — в 1579 рублей. Ребенок на допместе — 677 рублей.

В гостинице «Жарковщина» пакеты с номерами эконом-класса стоят по 1128 рублей за двоих, с номером 2-й категории — 1173 рубля за двоих, со стандартными номерами — 1290 рублей за пару. Для ребенка на допместе — 573 рубля.

Все цены указаны без скидок. Как уточняет нацпарк, скидку в 10% можно получить при бронировании турпакетов до 1 декабря. Но при этом нужно внести стопроцентную предоплату. Если поездка у вас сорвется, то при аннуляции до 10 декабря вам вернут 80% стоимости тура, а если позже — только половину денег.

К слову, праздники в Беловежской пуще стартуют уже в начале декабря. На 3 декабря там назначен песенный фестиваль «Огни зимы» и туристский праздник-фестиваль «Добрые волшебники», которые могут посетить гости пущи. Оба праздника пройдут в поместье Деда Мороза. В первом фестивале могут принять участие со своей небольшой программой различные творческие коллективы и сольные исполнители. Второе мероприятие — это фестиваль аниматоров. Участники в образах Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей должны будут представить свою анимационную программу. По итогам все участники получат «сертификат сказочности».

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