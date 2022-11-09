Под Борисовом избили двух студентов из России 9.11.2022, 3:52

Один скончался.

Двоих иностранных студентов выманили из России в Беларусь и жестоко избили на брошенной даче. Один из них скончался, другому удалось спасти и обратиться за помощью в милицию. Криминальная история произошла еще в апреле, но только теперь уголовному розыску удалось выяснить причины преступления и мотивы подозреваемых. Подробности рассказали в газете МВД «На стаже».

Парень, который в апреле обратился в милицию, был гражданином Узбекистана. Он учился в московском вузе на химика и приехал в Беларусь вместе с однокурсником. Как рассказал парень, по приезду друг познакомил его с приятелем-белорусом. Тот пригласил их на дачу, пообещал завезти на своем микроавтобусе. Студенты согласились.

А на даче их уже ждали двое мужчин. Как рассказал студент-туркменистанец, их с другом связали по рукам и ногам и принялись избивать. Друг скончался. Пока злоумышленники обсуждали, что им делать с трупом, туркменистанцу удалось сбежать. Заблудившись в лесу, он и позвонил на «102».

Милиционеры проверили указанный дом и нашли в нем тело 36-летнего гражданина России со следами пыток. Выживший парень утверждал, что они с другом были случайными жертвами, но в милиции ему не особо поверили и стали выяснять, что произошло.

Владельца дома нашли быстро, оказалось, что он ни при чем, дачей разрешает пользоваться рыбакам, оставляя ключ на видном месте, чем мог воспользоваться любой. По камерам наблюдения вычислили и микроавтобус, на котором на дачу привезли иностранцев. Его хозяин тоже был не в курсе преступления: он отдал машину в пользование сотрудникам своей фирмы. Но припомнил, что мог взять авто и его брат, который уже давно живет в Подмосковье и только иногда приезжает в Беларусь.

Второй ключевой зацепкой стал и свежий чек из строительного магазина, найденный на месте преступления. Там значилась покупка масок, перчаток, скотча — необходимых вещей для нападавших. Просмотрев камеры наблюдения в магазине, милиционеры получили снимки того самого белоруса — брата владельца машины и двух его спутников. Они были гражданами России и, как выяснилось, уже покинули Беларусь. Российские полицейские помогли разыскать их и задержать.

Лишь в процессе допросов подозреваемых милиционеры начали понимать, почему избитый туркменистанец называл себя случайной жертвой и не хотел говорить о том, почему на самом деле на них с другом напали.

Подозреваемые россияне признались, что двое студентов взяли у них в долг крупную сумму, но не смогли вернуть и попали «на счетчик». Долг рос и достиг почти полумиллиона долларов. Тогда кредиторы решили, что пора выбивать деньги силой. Они сочли, что это лучше делать не в России, и с помощью знакомого белоруса выманили должников в Минск, где и совершили преступление.

Милиционеры продолжили выяснять, почему же туркменистанец не рассказал об этом и зачем им с другом понадобилась огромная сумма денег. В итоге удалось предварительно установить, что двое студентов-иностранцев хотели открыть наркотический бизнес. Сбор материалов по делу продолжается.

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