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Буданов: Наступает решающий период войны

  • 9.11.2022, 4:31
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Буданов: Наступает решающий период войны
Кирилл Буданов

Глава ГУР уверен, что Украина одержит полную победу над врагом.

Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли. Как говорит Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, наступает решающий период войны.

«Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли», - сказал Буданов на встрече с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Эпифанием.

Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил приближающих победу украинских защитников.

«Враг свиреп и лукавый, так что да Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов», — сказал он.

Митрополит наградил Буданова орденом святого великомученика Юрия Победоносца, а три офицера ГУР МО, которые были на встрече, получили ордена архистратига Михаила.

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