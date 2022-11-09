ВСУ на юге уничтожили танки РФ и мощно ударили по системам ПВО врага 9.11.2022, 8:05

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Ликвидированы десятки оккупантов.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 8 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Наша авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

В результате активных действий украинских военных Россия потеряла:

55 солдат;

4 танка;

зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2»;

самоходную гаубицу «Акация»;

два миномета;

9 единиц автобронетехники.

«Уничтожены 2 состава вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются», - добавили в ОК «Юг».

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