Под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов

Под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов5
- 9.11.2022, 8:10
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Мэр города показал видео пожара.
Запорожские партизаны ликвидировали штаб российских оккупантов, который те обустроили в селе Вознесенка Мелитопольского района.
Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него», - говорится в публикации.
Отмечается, что силы сопротивления сожгли вражеский штаб во вторник, 8 ноября, около 14.00.
Захватчики обустроили свой штаб в одной из захваченных сельских церквей.
Запорожские партизаны, узнав точное местонахождения вражеского логова, подожгли штаб российских оккупантов.
Информация о количестве вражеских потерь сейчас уточняется.
Также Федоров опубликовал в сети соответствующее видео.