«Под Херсоном атакуют»: россияне паникуют из-за прорыва фронта ВСУ 5 9.11.2022, 8:15

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Украинская армия пошла в наступление под Снегиревкой.

Кремлевские военкоры-пропагандисты массово начали писать о начале нового контрнаступления ВСУ в районе Херсона.

Одним из первых об этом сообщил сотрудник одиозного ресурса Russia Today Семен Пегов. Его информацию подхватил пропагандист Владимир Соловьев, разместив ее в Telegram, передает dialog.ua.

Они уверяют, что ВСУ якобы совершают «попытку прорыва» в районе Снегиревки, что на севере от оккупированного Херсона.

«Прямо сейчас идет тяжелый бой… На данный момент трудно сказать: это начало полноценного штурма или очередная разведка боем», - пишут кремлевские пропагандисты.

Отметим, что никакого подтверждения озвученной информации нет. Но, по мнению подавляющего большинства военных экспертов, удержать правобережную часть Херсонщины вместе с областным центром российская армия не в состоянии. Логистика оккупантов на этих территориях разрушена, их войска находятся в «огневом мешке» и будут уничтожены, если Кремль их не выведет.

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Украинское оперативное командование «Юг» подтвердило большие потери врага в районе Снегиревки.

В частности, ВСУ уничтожили 2 склада вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки.

Ранее в ОК «Юг» объясняли, что Снегиревка имеет важное значение для этого направления. Некоторые особенности связаны с ландшафтом, другие – с узловым сечением логистических маршрутов.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что там находится много складов. Город, по его словам, был ключевым пунктом для снабжения группировки, расположенной к востоку от реки Ингулец.

Более того, по информации источников 24 канала, в начале ноября подразделения российской 205-й отдельной мотострелковой бригады получили приказ постепенно отходить от Снегиревки. Прикрывать это отступление должны десантники из «элитной» 76-й дивизии, базирующейся в Пскове.

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