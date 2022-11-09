Украинская армия теснит войска РФ под Сватово 3 9.11.2022, 8:26

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ВСУ начали применять новую тактику.

Несмотря на усиление россиянами фронта за счет мобилизованных, контрнаступление ВСУ в районе Сватово, что на Луганщине, продолжается. Есть успехи на данном участке.

Об этом в Telegram сообщил украинский военкор Богдан Мирошников.

«Постепенное продвижение в районе Сватово продолжается. Значительных прорывов нет, как бы не хотелось», - сообщил журналист.

Похожую информацию озвучил 8 ноября и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что на данном участке ВСУ прибегли к тактике осторожного продвижения. Связано это, вероятно, с двумя основными причинами: плохой погодой, а также концентрацией на данном участке россиянами живой силы за счет мобилизованных.

Известно, что 7 ноября именно на Сватовском направлении ВСУ взяли в плен около двух десятков россиян, попавших под принудительную мобилизацию. Гайдай отметил, что оккупанты на этом участке несут огромные потери.

Военные Украины отмечают, что россияне там воюют буквально на трупах собственных солдат. Они не утруждают себя выносом погибших сослуживцев с поля боя.

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