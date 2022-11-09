«Еще день - и всё»: ВСУ продолжают громить остатки российских морпехов под Павловкой 3 9.11.2022, 8:34

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Для завершения разгрома переброшены свежие силы украинской десантно-штурмовой бригады.

Появилась новая информация о положении выживших российских военных под Павловкой, где держатся остатки подразделений ВС РФ.

Российские военные пропагандисты продолжают бить тревогу из-за ситуации в Павловке, где ВСУ уже несколько суток громят подразделения ВС РФ, все еще находящиеся в селе и на его окраинах.

Российский «военкор» Алексей Суконкин в своем телеграм-канале сообщает, что на данный момент в населенном пункте находятся остатки трех российских батальонов, охоту за которыми ведут свежие резервы ВСУ, передает dialog.ua.

«Новая информация по Павловке: в настоящее время в селе ведут бой три батальона, вернее то, что от них осталось», - пишет он.

По данным российской стороны, подразделения ВСУ отошли в тыловой Угледар, а на их замену в Павловку переброшены свежие силы десантно-штурмовой бригады ВСУ.

При этом российские потери гораздо больше, чем ранее озвучило Минобороны РФ, реагируя на разгоревшийся скандал.

По словам российского военкора, потери в бронетехнике настолько велики, что в течении суток ВСУ могут полностью уничтожить все танки, которые находятся в распоряжение российских сил.

«Могу сказать по танкам, но если промолчу еще денек, то, возможно, говорить больше будет не о чем», - заявил он.

Более того, по словам Суконкина, худшее Россию ждет впереди, когда выжившие в боях с ВСУ российские военные доберутся до мест, где есть связь, и расскажут о произошедшем россиянам из первых уст.

«Вот тогда информационный Армагеддон и начнется», - заявил он.

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