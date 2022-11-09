Окно возможностей для Путина закрывается

Окно возможностей для Путина закрывается5
- 9.11.2022, 8:48
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Главу РФ поставили перед дилеммой.
Последние несколько недель США стремительно наращивают силы, готовясь к возможному военному столкновению с Россией.
Об этом в Facebook пишет депутат Верховной Рады от партии «Слуга Народа» Егор Чернев:
— Неделю назад в Европу прибыла атомная подлодка Rhode Island, оснащенная двадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками.
Следом за ней на испанскую авиабазу Рота прибыл американский самолет «Судного дня» Boeing E-6 Mercury, который как раз обеспечивает резервную систему связи с атомными подлодками-носителями баллистических ракет.
Кроме того, он является воздушным командным постом Объединенного стратегического командования США. Уже в этом месяце в Европу прибудет американская авианосная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford с 90 самолетами и вертолетами, включая истребители-бомбардировщики F-35C.
Также в октябре американцы перебросили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, а ранее летом - В-52, способные нести ядерное оружие, а также истребители F-22A Raptor.
Параллельно происходит кратное наращивание численности войск стран НАТО вблизи границ России.
И все это сопровождается заявлением главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о том, что уже скоро может начаться большая война и «такие испытания, которых не знали давно».
Все это очень не похоже на готовность США пойти на уступки России и «слить» Украину, не правда ли?
Скорее, наоборот. США понимают, что война с Россией становится все более вероятной. Разговоры о начале переговоров с Украиной - это сигнал Кремлю о том, что у них есть последний шанс избежать катастрофы.
Фактически Путина ставят перед выбором: или он решает проблему дипломатическим путем и идет на условия Украины, или к капитуляции его принудят силой.
И если кому-то в Кремле придет в голову использовать ядерное оружие, подорвать ЗАЭС или создать какую-то новую масштабную эскалацию, ответ обязательно последует. И ответ будет жестким.
Окно возможностей выйти из войны дипломатическим путем, убравшись из Украины, для РФ закрывается. Наступает время платить по счетам.