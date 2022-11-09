Соловьев устроил истерику в эфире из-за бунтов российских мобилизованных 10 9.11.2022, 8:53

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Пропагандист заявил о «войне с НАТО».

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев раскритиковал российских мобилизованных, которые бегут с передовой и жалуются на сложную ситуацию на фронте. Он назвал их предателями и дезертирами, а также обвинил в том, что они «доставляют радость врагу», сообщает «Главред».

По мнению Соловьева, россиянам не должно быть жалко оккупантов, так как все они якобы до этого прошли службу в вооруженных силах РФ.

Если они бегут с фронта, значит должные нести ответственность за дезертирство, уверен он.

«Мы с НАТО воюем, тяжелая ситуация, очень. Назовите это СВО, назовите это как угодно – это не меняет факта», – сказал он.

Соловьев негодовал из-за оккупантов, которые жалуются на недостаточную подготовку перед отправкой на передовую.

«И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству, родине?» – возмутился пропагандист.

Напомним, российские мобилизованные продолжают массово гибнуть на фронте. Командование РФ бросает их на прорыв, заставляя их совершать по 14-20 атак в день на укрепленные украинские позиции.

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