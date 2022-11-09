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В Украине ликвидировали повара-оккупанта Павла Корчагина

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  • 9.11.2022, 9:11
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В Украине ликвидировали повара-оккупанта Павла Корчагина

В РФ детали его гибели назвали «военной тайной».

На войне в Украине был ликвидирован оккупант Павел Корчагин, который ранее был поваром. Командование отказалось комментировать его гибель, заявив, что это «военная тайна».

Об этом сообщил журналист-расследователь Ираклий Комахидзе в Facebook. Уничтоженному оккупанту со Свердловской области было 33 года.

В РФ подтвердили его ликвидацию и сообщили, что 9 ноября состояться похороны. У Корчагина осталась вдова и двое детей.

Оккупант учился в Новоуральском технологическом колледже на повара, потом проходил службу в Хабаровском крае. Был ли Корчагин «мобиком» или же служил по контракту, неизвестно.

Российские СМИ написали, что оккупанта ликвидировали во время выполнения им боевого задания. Но в пресс-службе Центрального военного округа не стали комментировать информацию о гибели мобилизованного, сославшись на военную тайну.

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