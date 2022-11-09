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В Слуцке закупают сирены и громкоговорители на случай войны?

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  • 9.11.2022, 9:17
В Слуцке закупают сирены и громкоговорители на случай войны?
Фото: Армия Информ

Их планируют установить на предприятиях города.

Случчане могут и не узнать, когда начнется война. В Слуцке хотели закупить сирены и громкоговорители, но никто не откликнулся на тендер, сообщает ТГ-канал «Беларусь за МКАДом».

В Слуцком районе планируют модернизировать автоматизированную систему оповещения — установить на предприятиях и организациях новые сирены и громкоговорители.

В закупку входили 84 единицы, которые хотели установить на 17 предприятиях города. Всего на сирены и громкоговорители хотят потратить 272 000 BYN.

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