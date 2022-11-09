В России назревает беспощадный бунт 9.11.2022, 9:41

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Первыми начнут протесты сбежавшие с войны мобилизованные.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что в РФ назревает беспощадный бунт. Президент страны-агрессора Путин сам привел россиян к тому, что они готовы выступить против него.

В эфире FREEДОМ Пономарев рассказал, что первыми начать протесты могут те «мобики», которых отправили на войну без оружия и подготовки. И теперь диктатор пытается сгладить ситуацию, но у него ничего не получается.

«Я говорю, они копают себе яму. То есть у Путина просто его основная надежда, что ему удастся до того как-то решить эту ситуацию. Он действительно русский народ медленно запрягает, это факт. Это как раз является действительно свойством народа, связанным с масштабами территории. Всегда там есть возможность как-то где-то отсидеться. «Оно само рассосется» и так далее. Но когда есть понимание, что «все не рассосется», тогда возникает этот бессмысленный и беспощадный бунт», - считает оппозиционер.

По словам Пономарева, он уже не сомневается в скором конце жизни Путина. Вопрос лишь в том, как быстро все произойдет. Оппозиционер также отметил, что обострения в РФ будут происходить несколько раз.

«Оптимистичность и пессимистичность у меня касается исключительно сроков, а не характера перемен. Я уверен, что уже скоро гада добьем... Еще в начале войны (полномасштабного вторжения РФ в Украину - ред.) я сказал, что с моей точки зрения, следующий день рождения Путина будет последним, который был 7 октября этого года. Вот этот прогноз сохраняю. Я думаю, что у нас будет сейчас несколько волн обострения. Одна будет сразу после зимы, в начале весны, апрель-май. Вторая будет традиционно в конце лета и мне кажется, что нужно к этому очень хорошо готовиться, потому что и мы, российская оппозиция, не должны ждать, когда просто мимо нас проплывет труп Владимир Владимировича. И, в общем, Украине было бы полезно сделать то же самое, потому что иначе они вернутся», - считает Пономарев.

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