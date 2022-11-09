ВСУ выбивают россиян из Снегиревки: разгромлена большая колонна техники врага 2 9.11.2022, 9:56

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Колонна двигалась в сторону Херсона, но была накрыта украинской артиллерией.

В Снегиревке Николаевской области, что недалеко от админграницы с Херсонщиной, идут бои, передает ТГ-канал «Всевидящее око Украина».

По словам российских военкоров, там сейчас «очень жарко», а некоторые утверждают, что ВСУ уже якобы выбили оккупантов РФ из Снигиревки.

Данный населенный пункт имеет большое стратегическое значение, поэтому российские захватчики изо всех сил стараются его удержать. Потеря Снигиревки, где расположены очень много складов, а также узловая железнодорожная станция и промзона, будет для россиян очень болезненной.

Об уничтожении вечером 8 ноября большой колонны российской техники, двигавшейся к югу от Снегиревки, сообщает проект War Monitor.

В свою очередь, канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга и Николаевской ОВА, раскрыл некоторые подробности удачного удара ВСУ. По его словам, огромная колонна РФ выдвинулась в сторону Херсона, но была накрыта украинской артиллерией и уничтожена.

Данный населенный пункт имеет большое стратегическое значение, поэтому российские захватчики изо всех сил стараются его удержать. Потеря Снегиревки, где расположены очень много складов, а также узловая железнодорожная станция и промзона, будет для россиян очень болезненной.

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