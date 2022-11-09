Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США 10 9.11.2022, 10:01

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Места в Сенате пока распределяются поровну.

Демократы и республиканцы пока имеют равное количество мест в Сенате, однако на выборах в Палату представителей Республиканская партия вырвалась вперед с отрывом — 185 против 155 мест. Для большинства необходимо занять 218 мест.

Республиканская партия США предварительно занимает 185 места против 155 у Демократической партии в Палате представителей США, в Сенате республиканцы и демократы заняли по 46 мест, подсчитал телеканал CNN.

Для большинства в Палате представителей необходимо занять 218 мест, в Сенате — 50. в случае равного количества мест у обеих партий в Сенате, решающий голос остается за вице-президентом США, эту должность сейчас занимает демократ Камала Харрис.

Подсчет голосов продолжается.

Выборы в Конгресс прошли 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в Палате представителей, так и в Сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие посты в ключевых комитетах Конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как правило, правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов в США.

Демократ, президент США Джо Байден предупреждал, что партия не может позволить проиграть промежуточные выборы, поскольку такой результат грозит сделать тяжелыми следующие два года до ближайших выборов. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — при этом отмечал он.

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