Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США

Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США10
- 9.11.2022, 10:01
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Места в Сенате пока распределяются поровну.
Демократы и республиканцы пока имеют равное количество мест в Сенате, однако на выборах в Палату представителей Республиканская партия вырвалась вперед с отрывом — 185 против 155 мест. Для большинства необходимо занять 218 мест.
Республиканская партия США предварительно занимает 185 места против 155 у Демократической партии в Палате представителей США, в Сенате республиканцы и демократы заняли по 46 мест, подсчитал телеканал CNN.
Для большинства в Палате представителей необходимо занять 218 мест, в Сенате — 50. в случае равного количества мест у обеих партий в Сенате, решающий голос остается за вице-президентом США, эту должность сейчас занимает демократ Камала Харрис.
Подсчет голосов продолжается.
Выборы в Конгресс прошли 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в Палате представителей, так и в Сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие посты в ключевых комитетах Конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как правило, правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов в США.
Демократ, президент США Джо Байден предупреждал, что партия не может позволить проиграть промежуточные выборы, поскольку такой результат грозит сделать тяжелыми следующие два года до ближайших выборов. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — при этом отмечал он.