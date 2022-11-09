«Выжившие сходят с ума»: российский солдат рассказал о «самом смертоносном» столкновении с ВСУ 7 9.11.2022, 10:17

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фото: reuters

Стали известны новые детали разгрома мобилизованных РФ в Луганской области.

Мобилизованный оккупант Алексей Агафонов признался, что войска России несут серьезные потери. Он рассказал о самом смертоносном инциденте, когда в результате атаки Вооруженных сил Украины выжили только 130 из 570 «мобиков».

Катастрофические потери оккупанты понесли уже на следующий день после того, как указанных мобилизованных перебросили на фронт. Об этом Агафонов заявил в комментарии The Guardian.

Так, оккупант прибыл 1 ноября в Луганскую область в составе батальона новобранцев, его подразделению приказали копать окопы всю ночь. Задание выполняли по очереди, так как лопат на всех не хватило.

Рано утром следующего дня по оккупантам ударила украинская артиллерия. По словам Агафонова, на них буквально посыпались снаряды.

«Сначала над нами пролетел украинский беспилотник, а после этого их артиллерия начала часами безостановочно обстреливать нас», — пожаловался «мобик».

«Я видел, как передо мной разрывало людей, большая часть нашей части уничтожена. Это был ад», — сказал он, добавив, что командиры его подразделения бросили их еще до обстрела.

Агафонова мобилизовали 16 октября вместе с 570 другими призывниками в Воронеже.

Военный РФ рассказал, что после разгрома примерно с десятью оккупантами он отступил во временно оккупированное Сватово, где пытался связаться с другими мобилизованными.

По подсчетам Агафонова, только 130 призывников из 570 пережили атаку Сил обороны Украины, что делает это самым смертоносным известным инцидентом с участием мобилизованных.

«Многие, кто выжил, сходят с ума после того, что произошло. Никто не хочет возвращаться», — добавил Агафонов.

В издании прокомментировали слова «мобика» и сделали вывод, что РФ готова бросать своих граждан в качестве «пушечного мяса» на передовую, лишь бы замедлить наступление ВСУ, и все больше мобилизованных возвращаются домой в гробах.

Пытаясь проверить данные Агафонова, The Guardian связалась со вторым солдатом, а также с двумя членами семей выживших солдат, которые дали аналогичные показания.

«Мы были полностью разбиты, мы понятия не имели, что делать. Сотни из нас погибли», — сказал оккупант, пожелавший остаться неназванным.

«Две недели обучения не подготовят вас к этому», — добавил он.

The Guardian также процитировала третьего солдата Николая Воронина, который дал комментарий российской «Верстке»: «Трупов было много, они валялись повсюду… У них были оторваны руки и ноги. Лопаты, которыми мы копали окопы, использовались для выкапывания мертвых».

Отмечается, что случившееся вызвало бурю возмущений среди родных мобилизованных и жалобы на то, что тех отправляют на фронт на верную смерть.

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