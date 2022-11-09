Минчанин получил странное «письмо счастья» за техосмотр 3 9.11.2022, 10:19

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Проверил по базе — нарушения скорости нет.

Долгое время камеры в Беларуси проверяли не все авто в потоке, а только те, что попадались за превышение скорости. В конце октября Минтранс заявил о начале полноценного контроля за ТО по камерам. Это даже вызвало легкий ажиотаж на станциях. Белорусы начали делиться снимками «писем счастья» за техосмотр, нашли закономерность — нарушения фиксировали на участках измерения средней скорости. Но полностью в предположении уверены не были. Минчанин Максим невольно провел эксперимент для установлении истины.

«Я достаточно долго готовил автомобиль к прохождению линии ТО, — рассказал Onlíner автовладелец. — Починил ручник и заменил лампочки подсветки номера. Фактически осталось раздобыть аптечку и уже с зарплаты пройти линию техосмотра. Но 28 октября нужно надо было ехать по М1, как раз мимо участка напротив санатория «Веста», где установлены камеры средней скорости. Думал, щелкнут меня однозначно. Вот и проверил».

«После поездки я каждый день мониторил в личном кабинете на сайте МВД: пришел ли штраф за ТО? — описывает дальнейшие события Максим. — Но в базе ничего не было, новые постановления не появлялись. Я точно могу сказать, что скоростной режим не нарушал. За этим вопросом слежу — по крайней мере, в зоне фиксации камерами. В итоге постановление пришло заказным письмом — предупреждение за управление ТС без гостехосмотра».

После получения письма минчанин продолжал следить за «новостями» личного кабинета сайта МВД, однако никаких новых постановлений за скорость там не появилось. Сегодня днем он вновь зашел на портал — там был указан только архив предыдущих постановлений. Таким образом Максим сделал для себя вывод, что на непройденный ТО среди всех машин в потоке настроены именно камеры средней скорости.

Заметим, ГАИ и МВД пока не выступили с официальным заявлением по поводу камер, фиксирующих все авто из потока с отсутствующим ТО.

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