Пентагон: США обеспечат ВСУ всем необходимым для освобождения Херсона 3 9.11.2022, 10:25

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Помощь будет оказана при любых обстоятельствах.

Соединенные Штаты сейчас направляют все свои усилия, чтобы ВСУ продолжали обладать всем необходимым для развития успеха в освобождении Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера, сделанное во время пресс-конференции 8 ноября.

«Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить украинских военных тем, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха», - сказал генерал.

В то же время Райдер отметил, что в Пентагоне знают о том, что россияне пытаются усилить свою оборону в районе Херсона.

Спикер добавил, что несмотря на любые обстоятельства ВСУ продолжают оказывать серьезное давление на оккупантов.

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