HIMARS уничтожили колонну военной техники РФ на баржевом мосту в Антоновке 2 9.11.2022, 10:28

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Удар был нанесен через несколько дней после того, как оккупанты отремонтировали переправу.

ВСУ уничтожили колонну вражеской техники на баржевом мосту в Антоновке – его только залатали оккупанты после предыдущих ракетных ударов.

Спутниковые снимки Антоновского моста от Sentinel-2, датированные 5 ноября, обнародовал в своем микроблоге в Твиттере OSINT-аналитик из Сиэтла с никнеймом M|§F|T (@am_misfit).

Antonovsky bridge Nov 5th appears to show repairs/additional barges in place on the left bank (South) side of the river. #Kherson pic.twitter.com/y6qn9TQIxE — M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) November 8, 2022

«Антоновский мост – изображение за 5 ноября демонстрирует ремонт/дополнительные баржи на левом (южном) берегу реки», – прокомментировал кадры пользователь.

Судя по снимкам, россияне несколько дней назад починили или заменили поврежденные баржи, выведенные из строя точными ударами HIMARS в 20-х числах октября. Тогда были уничтожены, по крайней мере, три баржи ближе к левому берегу Днепра (со стороны Олешек).

Однако, как только оккупанты возобновили активное движение переправой, Антоновку снова посетил «хлопок» от HIMARS.

Как сообщил в ночь с 8 на 9 ноября канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга и Николаевской ОВА, после полуночи ВСУ осуществили несколько точных отработок по колонне техники россиян, двигавшейся по баржевому мосту. Направление движения не указано, однако известно, что транспортные средства противника уничтожены.

Также сообщается о мощной детонации взорванной техники.

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