«В начале свидания оставил 50 рублей на столе и ушел» 13 9.11.2022, 10:38

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Истории белорусов, которые ходили на странные «мероприятия».

В восприятии многих свидание — это как минимум возможность познакомиться и неплохо провести время с интересным человеком. Но часто планы и сценарии рушатся прямо со старта и свиданка превращается в крайне удивительное мероприятие, во время которого происходят ну очень странные вещи, пишет onliner.by.

В начале свидания оставил 50 рублей на столе и ушел

Мы нередко публиковали истории, в которых парни или не хотели платить за девушку, или пытались разделить пополам даже счет за одну порцию пасты. Нашей героине Анне повезло больше: ее новый знакомый решил рассчитаться за ужин еще до его начала, быстренько покинув бар.

— Весной я зарегистрировалась на Tinder и очень хотела сходить на Gastrofest, который проходил в те дни в Минске, — рассказывает девушка. — В своем профиле в приложении я так и написала: ищу пару для похода на Gastrofest. Правда, через пару дней я изменила описание и указала совершенно другое. Но у меня совпала пара с одним парнем. Мы переписывались, потом минут 40 классно поговорили по телефону.

В разговоре он спросил, что я делаю в этом приложении. Я опять вспомнила про фестиваль, но призналась, что компанию так и не нашла. Он поддержал мою идею и предложил сходить вместе.

Я выбрала сет и забронировала на 20:00 столик в заведении DOM, расположенном недалеко от Немиги. Помню, что приехала чуть-чуть пораньше, бар был полон. А потом я увидела, как мой знакомый поднимается в куртке и с рюкзаком на второй этаж. Он увидел меня и сел за столик напротив. Сразу заметила: что-то не так. Поинтересовалась, как дела, что нового, но он как-то подозрительно молчал, а потом сказал: «Ты реально хотела поесть?» Ответила: «Да, мне хотелось сходить на Gastrofest. Классное же мероприятие». В этот момент он достал деньги, положил 50 рублей на стол, сказал: «Ешь!» — встал и ушел.

Произнес он это так, как будто я пошла на свидание ради еды.

Я, в свою очередь, не стала за ним гнаться и решила провести вечер одна. Так все и сделала. Почему не вернула ему деньги? Во-первых, в ресторане было много гостей, и мне не хотелось устраивать сцену с драмой из разряда «Забери их! Мне ничего не нужно!». Во-вторых, я не поняла, почему он так поступил, ведь сходить туда — это была наша с ним договоренность.

И в-третьих, я подумала, что это такой мужской поступок с его стороны, и решила ему в этом не перечить.

Теперь эта история у меня вроде шутки о том, как классно я сходила на свидание, и, если что, могу поделиться ссылкой на этого парня с подругами. Честно говоря, предположений, почему он так поступил, у меня нет. Мы с ним хорошо общались, и я даже не предполагала, что он может все так кинуть и уйти. Больше с ним не разговаривала, он удалил нашу переписку.

Знакомство вслепую и «украденный» телефон

А вот у Евгения история кардинально другая. Его друг вслепую познакомился с девушкой, но в какой-то момент ему почему-то расхотелось идти на свидание. В результате пообщаться с девушкой пошел наш герой. Что было дальше, читайте ниже.

— Это, кажется, было больше десяти лет назад. Мой друг Серега назначил на обед свидание, а утром мы договорились встретиться: он, я и еще один друг, Макс. Он думал, что встреча пройдет быстро и он еще успеет встретиться с девчонкой. Но мы засели в кафе, начали обсуждать игру World of Tanks, засиделись, и Серега сказал, что на свидание идти уже не хочет. Тогда я предложил сходить вместо него. Тем более он с девушкой переписывался анонимно и его фото она не видела.

Я пошел ради интереса. Мне было любопытно посмотреть, что за девушка придет, просто пообщаться и сменить атмосферу.

Встретились мы в сквере на Городском Валу. Внешне девчонка, как я помню, мне не понравилась. По характеру и поведению — тоже не очень. Все время что-то рассказывала, какая она крутая, как каталась на кабриолете, что ли. При этом, мне кажется, она не поняла всего подвоха. Хотя в какой-то момент она сказала, что прежде [по какому-то вопросу] я говорил ей другое. Но я попытался как-то отмазаться и попросил, чтобы она мне это напомнила.

Мы общались минут двадцать. Моим друзьям, видимо, надоело меня ждать, и в какой-то момент Макс решил ускорить процесс. Сначала он мне набрал, но я не хотел отвечать и сбрасывал звонки. А потом Макс приступил к действиям. Он пришел в сквер, прошелся мимо нас. Я, конечно, его видел, но сделал вид, что человека не знаю. А потом он подошел к нам и сказал: «А можно с вашего телефона позвонить? В моем батарейка села».

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