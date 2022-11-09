«Мы подняли бунт»: мобилизованные РФ в Луганской области отказались идти в бой 7 9.11.2022, 10:46

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Новобранцев отправили на передовую в качестве приманки для ВСУ.

Мобилизованный из Курской области РФ Алексей Пупынин рассказал об огромных потерях среди российских военных в Луганской области.

Запись телефонного разговора мобилизованного со своими родными опубликовало издание «Верстка».

«Пускай эту запись все услышат, в интернет ее выложи, что все это правда. Вон парней «двухсотых» грузят. Второй мотострелковый батальон, по которому приехал с Воронежа, нас уже считают без вести пропавшими. Людей ведут на приманку в прямом смысле слова, чтобы рассекретить ВСУ, артиллерию. Людей отправляют на убой», — говорит Пупынин.

По его словам, группу мобилизованных отправили на передовую «на убой», без должного вооружения и снаряжения.

«У нас оружие 85-го года. Эта броня осколками прошибается. У людей просто каски раздробило. Все, которые были там, лежали под одной. Их минометами. Помогите нам. Мы не хотим быть мясом», — сказал российский оккупант.

Он добавил, что группа мобилизованных, в которую он входит, «устроила бунт» и отказывается выполнять дальнейшие боевые задания.

За последние несколько дней появились данные о сокрушительных потерях оккупационных войск РФ в Украине. В частности, разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово (Луганская область).

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