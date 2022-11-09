«Теперь мама считает, что дома два сумасшедших» 5 9.11.2022, 10:49

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иллюстрационное фото

Белоруски рассказали о том, что привело их в мужской спорт.

Многие разделяют спорт на «женский» и «мужской». Девочек чаще отдают на художественную гимнастику или фигурное катание, мальчиков – на бокс или футбол. Intex-press пообщался с девушками, которые увлеклись «мужским» видом спорта и узнал, что заставило их сделать такой выбор.

«Теперь мама считает, что дома два сумасшедших»

Анастасия Плетько, 21 год, занимается футболом:

– Раньше этот вид спорта меня совсем не привлекал. Более того, он меня бесил!

Ярый поклонник футбола в нашей семье – это папа. За обеденным столом его трудно было дождаться и дозваться, ведь по телевизору в это время «били пенальти». Более того, он мог взять телефон и смотреть матч прямо во время обеда или ужина. При этом активно жестикулировать руками, ругаться из-за голов, отчего со стола часто улетали ложки или опрокидывался суп.

Мама уже привыкла к футбольному поведению отца, закрывала на все глаза. Я же считала папу зацикленным зомби. А однажды, не выдержав, сказала отцу, что футбол – игра для идиотов. Мол, что здесь такого интересного – 22 ненормальных полтора часа гоняют один мяч. Отец тогда очень обиделся на меня и зло ответил: «Вот ты не пробовала и не знаешь! А это очень тяжело».

А теперь я сама уже год как занимаюсь женским футболом. Так получилось, что в колледже, где я учусь, появилась возможность выбрать какую-то спортивную секцию. И когда я услышала про футбол, меня аж подбросило, но я решила сходить и посмотреть, что там и как.

Первый раз я видела, как девушки играют в футбол. И знаете, что? Меня действительно затянуло! Спустя месяц мне даже стало стыдно, что я папе нагрубила тогда.

Первое время на секцию я ходила втихую – ничего не рассказывала родным. Потом, когда папа смотрел очередной матч, решила посмотреть с ним. Пару раз прокомментировала, и он очень удивился, откуда я знаю правила игры и слова. Когда я сказала, что уже месяц хожу на женский футбол и играю сама, отец даже не поверил. Вы бы видели его лицо…

На следующий день дома меня ждал букет цветов. Это мой довольный папа принес его и подарил мне, сказав при этом, что сегодня – праздник, так как у него появился собеседник по футболу. Теперь мама считает, что дома два сумасшедших.

Футбол я люблю за эмоции. За то, что научилась быстро бегать, стала более физически активной. Когда идешь на тренировку, знаешь, что будет жаркая игра. Кстати, девчонки играют не хуже парней. А сколько знакомых среди молодых людей у меня появилось благодаря футболу! Когда узнают, что я играю в футбол, удивляются. А я собой теперь горжусь.

«Каратэ – это вам не тренажерный зал»

Анна Шундрик, 30 лет, занимается каратэ-киокушинкай:

– Идти в этот вид спорта никогда даже мысли не возникало. Максимум, чем я могла заниматься – играть в волейбол на пляже. Все началось с просмотра случайной передачи по телевизору: рассказывали о буддийских монахах, их учении, боях. Со временем я как-то «подсела» – начала интересоваться культурой Востока. А потом захотелось и что-то в реале посмотреть. Выбор пал на каратэ.

Это стало открытием для меня. И вот уже около 4 лет я занимаюсь каратэ-киокушинкай. Во-первых, зацепило белоснежное кимоно. Во-вторых, я не верила, что, занимаясь, можно так здорово подтянуть растяжку. Ну и в-третьих, через тренировки спортсмены хоть немного, но «прикасаются» к восточной культуре, в том числе и к японскому языку.

Каратэ – это вам не тренажерный зал, где ты можешь делать, что тебе нравится. Здесь очень строгие правила. Например, мы занимаемся исключительно босиком. Зимой тоже. Зимой, бывало, бегали босиком по снегу. На тренировках полное молчание: запрещено отвлекаться, болтать, смеяться. За каждую провинность или опоздание тренер просит отжиматься на кулаках.

Со мной в группе занимаются еще пять девушек разного возраста. Но для нас правила такие же – никакого разделения и поблажек.

Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Это такой кайф: надеть белоснежное кимоно, слушать тренера, который обучает нас не только приемам ударов, но и жизненной философии, прочувствовать свою силу духа и гордиться тем, что у тебя, оказывается есть силы и здоровье, чтобы выстоять в сложной стойке на тренировочных экзаменах около 4 часов. Каратэ научило меня выдержке и дисциплине.

Сейчас у меня 6 кю (это желтый пояс). Моя физическая форма стала гораздо лучше. Я стала легкой, более пластичной, чувствую «вкус» занятий. А еще на сборах каратэ в другом городе я познакомилась с будущим мужем. Это так классно, когда у твоего человека такое же хобби.

«Когда надеваю боксерские перчатки, чувствую себя увереннее»

Екатерина Пекарская, 19 лет, занимается боксом:

– Мой спортивный выбор связан с не очень хорошими воспоминаниями. С самого детства я не отличалась особой красотой. Мало того, что вся рыжая и в веснушках, так еще и брекеты носила. В садике как-то мы все были более-менее равны, а вот в школе мне пришлось не сладко.

В классе я была изгоем. Мальчишки дразнили меня, дергали за волосы и доводили до слез. С годами мы переросли все это, но обида осталась…

Поэтому в 17 лет, во время учебы в колледже, я решила заняться боксом. Поначалу я очень стеснялась, мне казалось, что эта идея – провал. Но увидев девочек на ринге, немного успокоилась.

Мне попался хороший тренер. Психологически он очень подкован, поэтому «надавив на больное», сразу выяснил причину, по которой я пришла на занятия.

Родители отнеслись к моему спортивному хобби положительно. Мама, конечно, переживает, что меня могут ударить, что будут травмы. А папа, наоборот, уверен, что умение постоять за себя мне всегда пригодится.

В боксе я уже чуть более двух лет. Заниматься очень нравится. Конечно, на соревнования я не езжу, ведь у меня учеба, которая отнимает много времени. Мне лично хватает простых спаррингов на тренировках. Бокс для меня – это самая настоящая терапия от стресса. Когда я надеваю перчатки, я автоматически чувствую себя увереннее. А когда начинаю колотить грушу, выхлестываю на нее все свои обиды.

Иногда мама шутит, что мне будет трудно найти мужа: мол, в случае чего под рукой у меня боксерские перчатки. Подруги на день рождения подарили торт в виде боксерских перчаток с надписью «бандитке».

Я нисколько не жалею, что выбрала именно бокс. Хоть внешне я все такая же хрупкая девушка, но, идя по темной улице, чувствую себя в безопасности.

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