«Ник и Майк»: Режим Лукашенко ждут «адские санкции» от МОТ 2 9.11.2022, 11:00

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Все предыдущие ограничения покажутся комариным укусом.

В продолжение темы МОТ. На сегодняшний день сложно сказать, какие именно санкции будут наложены в перспективе на белорусскую хунту. Практика в этом плане у старейшей организации системы ООН не богатая, но очень болезненная, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Решение по Мьянме, с которым можно ознакомиться по ссылке (правда, на английском), о пересмотре отношений с этим государством привело к тому, что страна, руководимая местной хунтой, оказалась в международной экономической блокаде.

Для белорусской хунты, критически зависимой от внешней торговли, это будет экономический удар, по сравнению с которым все предыдущие санкции вместе взятые не более, чем комариный укус.

Напомним, что именно угроза наложения санкций в соответствии с параграфом 33 на некоторое время замедлила разгром остатков профсоюзов в 2022 году. Но только на то время, на которое требовалось, чтобы угроза миновала. После того, как лоббисты от «независимых» профсоюзов отвели угрозу адовых санкций, они сразу стали не нужны и были оперативно уничтожены. В очередной раз выбор между войной и позором, привел и к позору, и к войне.

Вопрос конкретного объема санкций и сроков их введения будет рассматриваться весной 2023 года. Но сама угроза уже сейчас будет заставлять иностранных контрагентов пересматривать экономические взаимоотношения с хунтой.

Хунта становится такой же токсичной, как ее оставшиеся друзья - Мьянма, Иран, который решил, что терять уже нечего и принял решение о казни 14 тысяч человек, демонстрируя, что дрожащие авторитарные режимы, несмотря на регион рано или поздно сваливаются в политические репрессии, войну или геноцид. Хунта синепалого движется по этому треку с 2020 года с усиленной скоростью.

Что, очевидно, требует решений на международном уровне за гранью «озабоченностей» разной степени. Впрочем, по нашим инсайдам, решение на весну 2023 года в отношении хунты принято. И здесь речь не только о санкциях МОТ.

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