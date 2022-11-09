Россия впервые заговорила на языке компромиссов 7 Юрий Бутусов

9.11.2022, 11:04

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Юрий Бутусов

Чего хочет Путин?

Россия хочет переговоров и убрала свои требования, о которых заявил Путин 24 февраля и ради которых развязал кровавую войну. Именно то, что Россия отреклась от своих требований, которые были провозглашены как повод для начала войны, показывает, что после провала российской армии в Украине провалилась вся политика Путина.

Конечно, это только слова. Конечно, что покорные массы русских никак не возмутятся, что их втянули в войну с целями, которые сейчас просто отвергнуты. Бездумное масса россиян будет продолжать выполнять любые команды Путина, чтобы он не приказал.

И поэтому страшная война будет продолжаться.

Россия хочет переговорами выиграть время.

Во-первых, Путину необходима пауза для попытки повлиять на позицию США после выборов в Конгрессе. Санкции, разрыв с Западом и подрыв газопроводов ужасно ударили по России, Путину необходимо приложить дипломатические усилия, чтобы хотя бы остановить углубление разрыва.

Во-вторых, Путину необходимо приостановить активные боевые действия на фронте, чтобы любой ценой удержать или выиграть время для усиления обороны вокруг Херсона.

Также нужно время, чтобы реорганизовать свои войска, развернуть стратегическую оборону на всем фронте, подготовить масштабные наступательные операции, к которым русская армия в данный момент не готова.

Но на фронте условий для приостановления боевых действий не существует. Нет таких рубежей, чтобы война остановилась. Войну можно остановить только если освободить оккупированное.

Весь мир уважает величественный подвиг украинских воинов.

Теперь Россия под ударами украинского войска вынуждена искать новые слова.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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