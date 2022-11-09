В Египте нашли еще одну гробницу фараона 3 9.11.2022, 11:11

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иллюстрационное фото

С папирусами, саркофагами и мумиями.

Недавно обнаруженное в некрополе Саккара захоронение принадлежало фараону Тети. При жизни он почитался как бог, и поэтому место его погребения оказалось богатым на артефакты, пишет «Новое время».

Расположенное на глубине 20 м захоронение содержало несколько погребальных камер, в которых находилось около 300 саркофагов. Теперь их содержимое будет описано, изъято и подвергнуто тщательному анализу.

Это поможет нам узнать больше о фараоне Шестой династии, правившем примерно 12 лет между 2300−2181 гг. до н. э.

При жизни Тети пользовался огромным уважением, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие его приближенные желали быть похороненными рядом с ним.

Захи Хавасс, известный египтолог и бывший министр Египта по делам древностей, руководивший раскопками, сообщил, что вокруг фараона хоронили его советников и генералов. Хавасс считает Саккару самым перспективным для раскопок местом на планете, поскольку этот некрополь хранит еще немало могил. Те же 300, что были найддены под пирамидами, вполне могут стать не менее значимой находкой, чем обнаружение гробницы Тутанхамона около 100 лет назад.

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