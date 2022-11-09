«Белорусские власти оказались в сателлитах у главного мирового неудачника» 3 9.11.2022, 11:17

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фото: getty images

Такое положение не сулит ничего, кроме неприятностей.

За эту неделю эрозия геополитического величия России достигла таких масштабов, что стала заметна даже сильно подслеповатым глазом. То есть, геополитическое величие уже особо и не разглядишь, а его эрозия сразу бросается в глаза, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Вот в зерновую сделку России пришлось возвращаться с такой поспешностью, что российские власти не смогли даже придумать этому возвращению пристойного оправдания. Ну а как было не вернуться, если обнаружилось, что российское участие этой сделке нужно примерно, как зонтик крейсеру Москва?

А российскому Тихоокеанскому флоту пришлось взять обратный курс на базу во Владивостоке, потому что Турция отказалась пропустить этот флот через Босфор. То есть, отказалась-то она давно, но российский флот все это время стоял под дверью и на что-то надеялся.

Вот раньше можно было утешаться, повторяя друг другу «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». А теперь вторая часть этого утверждения утратила актуальность. А первая, при этом, никуда, что характерно, не делась.

И главное, не получается придумать никакой такой разводки, чтобы сразу всех победить. Энергетическое оружие, которым они собирались укрощать Европу, превратилось в тыкву. Угрозы ядерным пеплом от частого употребления девальвировались сильнее, чем геополитическое величие.

И Украину никак не выходит заманить в переговоры без предварительных условий, даже сделав вид, что никто никого денацифицировать и не собирался.

Потому что слова президента Зеленского о том, что он готов поговорить, после вывода российских войск, выплаты репараций и наказания военных преступников — это все тот же отказ от переговоров, только сформулированный в дипломатически корректной форме.

То есть, еще недавно официальный Минск был главным помощником главного мирового злодея. Вроде как Харли Квин при Джокере. И согласись, что это положение по-своему было даже почетно. Была в нем некая декадентская прелесть.

А теперь белорусские власти оказались в сателлитах у главного мирового неудачника. Такого, который даже чижика не может съесть, чтобы не обляпаться. А такое положение не сулит ничего, кроме неприятностей. Потому что, играя роль помощника, белорусские власти проявляли слишком много энтузиазма и личной инициативы. Теперь уже сколько ни руби дрова, а все равно никто не поверит, что ты буйный, но безобидный.

И не удивительно, что белорусским властям все чаще хочется чего-нибудь странного. Эдакого чего-нибудь хочется. То ли конституции и всенародного собрания, то ли курицы, рубленой, по два рубля.

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