Иран рассекретил тайный визит Патрушева в Тегеран 9.11.2022, 11:25

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Николай Патрушев

Фото: REUTERS

Россия хотела, чтобы визит соратника Путина оставался незамеченным.

Путин отправил на переговоры в Тегеран одного из своих ближайших соратников, секретаря совбеза РФ Николая Патрушева.

Как говорится в сообщении иранского государственного информагентства Nour, там он должен встретиться с главой высшего совета национальной безопасности страны адмиралом Али Шамхани.

В свою очередь Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Nour рассказало о визите Патрушева раньше российской стороны, которая не хотела афишировать эту информацию на фоне обвинений в адрес РФ по поводу использования против Украины иранских беспилотников и планов по закупке баллистических ракет.

По мнению аналитиков, обнародованием этой информации Тегеран решил дать сигнал для международного сообщества об углублении своего сотрудничества с Москвой.

Таким образом Иран хотел подчеркнуть, что РФ обращается к нему за помощью в войне против Украины на самом высоком уровне.

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