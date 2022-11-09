Куда катится Китай 1 9.11.2022, 11:51

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Режим делает ставку на экономическое сотрудничество с Пекином, но для него тоже наступают непростые времена.

На недавнем съезде компартии радикально обновился состав Политбюро, которое фактически правит страной. Теперь оно полностью состоит из гвардии Си Цзиньпина.

Финансист Андрей Мовчан в эфире Живого гвоздя ярко описал членов нового Политбюро:

«Самый харизматичный в каком-то роде человек – Ван Хунин, это китайский Суслов (в позднехрущевское и брежневское время главный идеолог КПСС. Человек в темных дымчатых очках, с суровым лицом, который считал, что нужно закрутить все гайки, очень жесткий такой, твердый коммунист, который верил в наказание за малейшее отступление от линии партии).

Так вот Ван Хунин – абсолютный китайский Суслов. Он работает во власти еще со времен Цзян Цзэминя (председатель КНР с 1993 по 2003 год – С), он никогда не руководил никаким хозяйством, он прямо из университета попал во власть. Преподавал он, как вы понимаете, научный коммунизм, он занят только идеологией, он занимается только отслеживанием чистоты линии партии.

Он придумал идею расширения влияния Китая в мире. Если до этого стратегией и тактикой Китая было думать о себе и не думать о мире, то теперь, при Си Цзиньпине, особенно сейчас на третьем сроке, видимо, побеждает идеология активного вмешательства Китая во внешние дела во всем мире. Что, естественно: когда у вас экономическая проблема дома, то самое правильное – это начать вмешиваться куда-нибудь вне дома.

Атака на бизнесы, которая была недавно, это его идея. Он же автор концепции неоавторитаризма, которая говорит о том, что в отсталой бедной стране реформы можно проводить только авторитарным правлением и никакими другими способами. Это очень удобный человек для Си Цзиньпина сейчас.

Второй человек, который попал во власть, – Хэ Лифэн. Это «крепкий хозяйственник». Самое знаменитое его дело: он в Тяньцзине на окраине города построил огромный деловой квартал из нескольких десятков небоскребов за государственный счет (на десятки миллиардов долларов США). А после этого так странно случилось, что в эти небоскребы никакие бизнесы не переехали, потому что это было очень неудобно – там работать. Этот город обанкротился, никаких кредитов государственных не отдал, и все это развалилось.

Но главная его идея, которую он все время продвигает – это всеобщее процветание. За счет того, что на богатых будут повышаться налоги, а зарплата будет повышаться у бедных за счет государственного регулирования.

Он много лет отвечает за пятилетние планы и мегапроекты в Китае. Теперь он, возможно, будет первым замом премьер-министра. Несмотря на то, что там много странных историй: например, он когда руководил проектом «Шелковый путь» в Китае, выдал очень много кредитов развивающимся странам. И эти развивающиеся страны с этими кредитами не расплачиваются. То есть по-хорошему можно было бы с него спросить в Китае, где деньги. Но вот, как видите, его повышают.

Будущий премьер-министр Ли Цян был партийным руководителем Шанхая. Последнее его достижение – то, что по китайским же отчетам, он проводил работу с ковидом в Шанхае. Было очень много разговоров о том, что когда в этом году опять разразилась эпидемия в Шанхае, он настолько игнорировал происходящее, что в какой-то момент даже с удивлением спрашивал у подчиненных, что означают те или иные должности, и зачем это все сделано. Тем не менее, он, похоже, будет премьер-министром.

Два члена политбюро из семи, Ли Си и Чжао Лэцзи будут заниматься только борьбой с коррупцией и идеологическими отклонениями в партии. Это очень серьезная работа сейчас в Китае.

А еще два человека, которые вошли в высшее руководство – это Дин Сюэсян, бывший личный секретарь Си Цзиньпиня и Цай Ци – бывший мэр и политический руководитель Пекина, такой, наверное, аналог Собянина. Он действительно неплохой руководитель, работал в Чжэцзяне вместе с Си Цзиньпином, старый товарищ по партии.

Вот такое Политбюро будет руководить Китаем».

Мовчан также предложил ознакомиться с официальной статисткой КНР. Если верить ей, экономический рост по итогам 2022 года составит от 3 до 3,5%, что для Китая немного. Индекс недвижимости идет вниз и опустился до уровня 2010-го, а индекс китайских ценных бумаг (CSI 300) – до уровня 2009-го.

«Последние десять лет Китай достаточно резко развернулся в сторону государственного капитализма, – отмечает эксперт. – Огромные вложения идут в государственные компании, а вложения в госкомпании естественным образом убивают частных конкурентов. При этом недавние исследования, которые сделаны в Китае, но внутри не публикуются, показывают, что в китайских госкомпаниях производительность труда – 60% от частных. То есть Китай десять лет намеренно вкладывает в предприятия, у которых производительность на сорок процентов хуже, чем у тех, в которые он не вкладывает.

В результате того, что Китай может меньше продавать на внешний рынок, его золотовалютные резервы упали за последние пять лет с четырех до трех триллионов долларов. А Bloomberg оценивает рост Китая до 2050 года в среднем в 2 процента годовых. 2 процента годовых – это сто двадцать долларов на человека, это в 13-14 раз ниже, чем в США. Это очень мало. И, конечно, в этой ситуации Китай, может быть, номинально будет по объему [экономики] догонять Америку, потому что в ней живет в пять раз меньше населения, но по ВВП на человека тут даже думать нечего, он не приблизится к развитым странам таким образом.

При этом Китай критически зависит от экспорта-импорта Штатов. У него весь экспорт 2.65 триллиона долларов, из них почти триллион в ЕС и где-то 650-700 миллиардов в Новый свет, еще добавьте к этому 150 в Японию и 100 в Южную Корею, и вот вам, так сказать, западный альянс, который практически держит весь экспорт китайский».

Среди других проблем Китая финансист отметил огромные пузыри на рынках – кредитном и недвижимости – а также демографическую ситуацию:

«В долгосрочной перспективе индекс воспроизводства населения китайского – 1.2. То есть они когда-то запрещали иметь второго ребенка, сейчас они официально разрешают иметь второго ребенка, неофициально – разрешают делать, что хочешь, а воспроизводство хуже, чем в европейских странах, сильно хуже, чем в Британии, Германии, Франции. Китайские трудовые ресурсы потихоньку вымирают».

Подытожил текущие экономические и политические расклады в КНР Мовчан фразой: «Я думаю, наши слушатели и зрители вполне в состоянии представить, что при этом в Китае будет происходить».

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