Минские власти запретили молиться в Красном костеле

Минские власти запретили молиться в Красном костеле2
- 9.11.2022, 11:57
Также нельзя проводить богослужения во внутреннем дворике.
Прихожане Красного костела обратились в Мингорисполком с просьбой разрешить проводить богослужения в главном зале костела, остекленной галерее или внутреннем дворике, но получили отказ, сообщает сайт общины костела.
Мингорисполком в ответе заявил, что после пожара запрещена эксплуатация всего здания. «Таким образом, согласовать проведение богослужений в отдельных помещениях (частях) Красного костела не представляется возможным», – говорится в ответе минских властей.
Что касается молитв во внутреннем дворике, Мингорисполком напоминает, что богослужения в специально не предназначенных для этого местах под открытым небом относятся к массовым мероприятиям, а массовые мероприятия не допускаются на расстоянии менее 200 метров от здания Совета министров.
Мингорисполком также сообщает, что направил в Минско-Могилевскую архиепархию предложения по свободным помещениям для временного проведения богослужений.