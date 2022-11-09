Минские власти запретили молиться в Красном костеле 2 9.11.2022, 11:57

Также нельзя проводить богослужения во внутреннем дворике.

Прихожане Красного костела обратились в Мингорисполком с просьбой разрешить проводить богослужения в главном зале костела, остекленной галерее или внутреннем дворике, но получили отказ, сообщает сайт общины костела.

Мингорисполком в ответе заявил, что после пожара запрещена эксплуатация всего здания. «Таким образом, согласовать проведение богослужений в отдельных помещениях (частях) Красного костела не представляется возможным», – говорится в ответе минских властей.

Что касается молитв во внутреннем дворике, Мингорисполком напоминает, что богослужения в специально не предназначенных для этого местах под открытым небом относятся к массовым мероприятиям, а массовые мероприятия не допускаются на расстоянии менее 200 метров от здания Совета министров.

Мингорисполком также сообщает, что направил в Минско-Могилевскую архиепархию предложения по свободным помещениям для временного проведения богослужений.

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