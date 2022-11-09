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Транспортный налог: некоторые категории белорусов будут платить по-новому

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  • 9.11.2022, 12:07
  • 4,658
Транспортный налог: некоторые категории белорусов будут платить по-новому

Изменения вступят в силу в 2023 году.

Стало известно, для кого в Беларуси собираются снизить ставку транспортного налога в 2023 году. Об этом рассказали в эфире госТВ.

Так, в Беларуси в 2023 году планируют снизить ставку транспортного налога для следующих категорий граждан: для многодетных семей и участников боевых действий на территории иностранных государств.

Вместе с тем, есть одно важное условие. Так, льгота в 50% может быть предоставлена лишь при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

В эфире телеканал напомнили, что в 2022 году транспортный налог должны уплатить 1 миллион 800 тысяч человек – более 2,5 миллионов авто.

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