Bloomberg: Кремлевские элиты в панике 6 9.11.2022, 12:14

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Евгений Пригожин

Бизнесмены и чиновники боятся усиления влияния Пригожина.

В Кремле наблюдается подъем ярых сторонников жесткой линии во внутренней и внешней политике, сообщает Bloomberg.

В связи с этим растет опасение, что кремлевский диктатор Владимир Путин прислушается к подобным призывам, что приведет к еще большей конфронтации за границей и массовым репрессиям внутри РФ.

Представители российского бизнеса и чиновники с растущим беспокойством наблюдают, как люди, которые ранее считались маргиналами, такие как владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, нарастили свое влияние.

По их словам, публичные призывы Пригожина к «срочным сталинским репрессиям» против бизнес-магнатов, которые не проявляют достаточного энтузиазма в поддержке военных действий, заставили некоторых богатых россиян опасаться за свою безопасность и безопасность своих семей.

Открытые нападки Пригожина на высших военачальников и на видного союзника Путина, занимающего пост губернатора Санкт-Петербурга, усилили беспокойство чиновников по поводу нежелания или неспособности Кремля защищать своих.

Теперь, когда кремлевские чиновники называют вторжение в Украину «народной войной», прислушиваясь к риторике Иосифа Сталина времен Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов, как во время правления советского диктатора.

Один высокопоставленный чиновник сравнил нынешнюю ситуацию с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно ей предшествует.

По словам инсайдеров, доминирующей эмоцией сейчас является страх. Все опрошенные для этой статьи говорили на условиях анонимности, сославшись на риск репрессий, пишет агентство.

Источники рассказали, что усиливающаяся тревога по поводу перспектив пока не переросла во что-то вроде внутреннего сопротивления эскалации Путина. Многие в руководстве поддерживают то, что они считают «экзистенциальной борьбой за будущее России», и не видят другой альтернативы, кроме как продолжать усиливать давление до тех пор, «пока Украина и ее союзники в США и Европе не отступят».

Почти девять месяцев боевых действий только укрепили мнение многих представителей деловой и экономической элиты о том, что вторжение Путина было катастрофической ошибкой, которая обрекает страну на изоляцию и слабость. Даже в правительстве многие тихо выступают против войны, но слишком напуганы, чтобы высказываться, отметили собеседники агентства.

Путин, по словам источников, сейчас является все более изолированным. Его окружает небольшая группа сторонников жесткой линии. Собеседники агентства называют диктатора невосприимчивым к критическим мнениям.

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