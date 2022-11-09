Пиво может стать «лекарством» от болезни Альцгеймера 9 9.11.2022, 12:29

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Однако это не означает, что людям нужно больше пить этот пенный напиток.

Исследователи из Университета Милано-Бикокка, Италия, протестировали четыре распространенных сорта экстрактов цветков хмеля, которые содержатся в пиве, чтобы выяснить, насколько хорошо они помогают предотвратить «слипание» белка в мозге, которое может привести к болезни Альцгеймера, пишет techinsider.

Экстракты цветков хмеля используются во всех сортах пива и содержат природные антиоксиданты, которые, как считается, защищают клетки организма.

В ходе тестирования исследователи подвергли амилоидные белки и нервные клетки мозга воздействию хмеля в лабораторных чашках. Так они смогли блокировать скопление бета-амилоидных белков вокруг клеток.

Экстракты хмеля также запустили процессы обновления (аутофагические пути), — когда организм разрушает и повторно использует старые части клеток для повышения эффективности.

Хотя полученные результаты никоим образом не предполагают, что людям следует пить больше пива, поскольку алкоголь является фактором риска развития болезни Альцгеймера, исследователи обнаружили, что хмель может быть основой для лекарств снижающих риск нейродегенеративных заболеваний.

Кстати, хмель также можно найти в травяных чаях и безалкогольных напитках.

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