В Минске масштабные проблемы с работой «Яндекс Go»4
- 9.11.2022, 12:48
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Сложности с приложением и у пользователей, и у водителей такси.
Минчане сообщают о проблемах с работой приложения «Яндекс Go». Причем с ней в одинаковой мере столкнулись как пользователи такси, которые не могут заказать машину, так и водители, которые не могут начать работу.
«В Минске не работает „Яндекс Go“. Уже минут 20 водители не могут зайти в приложение», — рассказал один из читателей onliner.by.
Автомобиль вызвать также удается с переменным успехом. Был момент, когда в приложении не было доступных вариантов.
Спустя некоторое время появилась техническая возможность вызвать машину, однако что-то явно идет не по плану: и после пяти минут ожидания в центре города ни один из водителей так и не откликнулся на заказ.
Проблема может носить масштабный характер. Сообщается, о сбоях в работе израильского приложения «Яндекс».