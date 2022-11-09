Группировка оккупантов отрезана: на Херсонщине взорваны ключевые мосты 2 9.11.2022, 13:02

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Россияне сдают один из своих плацдармов?

Мост через Ингулец в Дарьевке на Херсонщине окончательно разрушен. По сообщению местных жителей, его якобы взорвали сами оккупанты, также они вывезли из этой локации наведенные ими ранее понтоны, сообщает stopcor.org.

«Подписчики сообщают, что Дарьевский мост сейчас выглядит как-то так. Предварительно его взорвали россияне, к тому же «эвакуировали» оттуда свои понтонные переправы», – говорится в сообщении.

Также, по имеющейся информации, взорван железнодорожный мост в населенном пункте Тягинка на Бериславской трассе.

Также сообщают о подрыве путепровода в районе населенного пункта Новокаиры Бериславского района.

Кроме того, уничтожены мосты через канал в районе Снегиревки.

Дарьевский мост – важная логистическая артерия на оккупированной Херсонщине на автодороге E58. Российские захватчики использовали его для пересечения реки Ингулец, условно разделяющей правобережный Херсонский плацдарм на две части. Трасса Е58, в частности, соединяет Херсон с Бериславом.

Уничтожение этого путепровода со стороны оккупантов выглядит нелогичным, поскольку без него их группировка в районе Херсона окажется отрезанной от подразделений, находящихся на Бериславском направлении и на плацдарме возле Новой Каховки.

Поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець. Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів. — Схеми (@cxemu) October 11, 2022

Можно предположить следующие вероятные мотивы:

или ВСУ прорвали оборону россиян на одном из важных участков, и враг, опасаясь каскадного обрушения фронта, отрезает пути для дальнейшего наступления украинских сил, фактически «сдавая» один из своих плацдармов на правом берегу;

или оккупанты имитируют отступление и эвакуацию, чтобы заманить ВСУ в ловушку, при этом понтонные переправы спрятаны где-то неподалеку (ранее их уже прятали от HIMARS в тени стационарного моста);

или напротив мосты подорваны местными силами сопротивления, чтобы усложнить логистику россиян.

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